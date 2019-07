La Nasa sta studiando al programma Artemis, porterà sulla luna anche una donna nel 2024

La Nasa dovrà rivedere tutti i programmi spaziali se vuole mandare sulla luna la prima donna. Terminate le celebrazioni del 50esimo anniversario dell'allunaggio, l'agenzia spaziale americana ha annunciato di avere avviato il programma Artemis che si propone di riportare l'uomo sul suolo lunare nel 2014, includendo nel team anche una donna.

Per farlo però si è trovata di fronte alla sfida non proprio sempliche di riprogettare ogni singola fase, tenendo conto che a bordo non ci saranno più solo uomini ma donne. Negli anni Sessanta, il complesso sistema del programma Apollo, fu tarato solo su astronauti maschi. Ora il gap si sta accorciando.

Persino le tute spaziali, per esempio, dovranno essere studiate prevedendo la differenza di temperatura corporea tra maschi e femmine

