Luca Argentero: «Le femministe? Rovinano il romanticismo». E sui social scoppia la bufera

Luca Argentero si sposa per la seconda volta, ma non è questo che spiazza le fan. Luca Argentero sposa una donna «molto poco femminista», parole sue, non una di quelle fissate con la «parità» e che «ci provano», che s'infuriano se un uomo fa il galante e apre lo sportello. «L'ossessione per la gender equality - confessa - ha rovinato il romanticismo e ha inibito l'uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci “prova”». Luca Argentero ammette di voler continuare a essere «l'uomo della coppia». Non a caso la donna che ha scelto di sposare, Cristina Marino, per centi versi - dice - è una donna d'altri tempi. «Sana dentro e fuori. É affettuosa, ha un modo anche un po' antico di prendersi cura». Ma soprattutto «è molto poco femminista». Apriti cielo. Sui social, la nostalgia di Luca Argentero per le donne d'una volta, scatena il finimondo.

Verissimo, Luca Argentero e la carriera da attore: «Ho imparato sul set, a differenza dei miei colleghi amo rivedermi»

L'intervista al settimanale “Oggi” fa infuriare tante ammiratrici.

Cristina Marino, la sua nuova compagna, «è un’imprenditrice, superimpegnata nel suo lavoro ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare», spiega l'attore. «Preferisco continuare a essere il maschio. Portarti un fiore, invitarti a cena. Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola».

Acidissimi i commenti su twitter. «Caro Luca Argentero, famo a capisse: nessuna donna è così deficiente da offendersi per un gesto galante....». «Ma con chi c...va a cena?». Molte le ammiratrici deluse, «Luca Argentero, da te mi sarei fatta investire, come osi rivelarti un c...». «Quindi, noi che vogliamo la parità di genere siamo delle povere stronze che rovinano il romanticismo». «Eccoci con una nuova puntata della serie “la fragilità dell'ego maschile”..». «Luca Argentero dovrebbe stare in tendenza per quanto è bono, non per la c..che ha detto». Qualcuno prova a difenderlo, pochi in realtà, e chi scommette: «Vediamo quanti nanisecondi durerà l'ostracismo verso Luca Argentero».

Le frasi sulla nuova compagna «non femminista» oscurano la dichiarazione d'amore di Argentero a Cristina Marino: dopo il naufragio del matrimonio con Myriam Catania, l'attore è pronto a riprovarci con la fidanzata a cui è legato da due anni. «Io e Cristina - confessa - abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto». Ma quasi nessuno gli perdona quelle frasi sulle donne d'oggi che ucciderebbero il romanticimo. E c'è chi conclude, sempre su Twitter, «dal Medioevo è tutto».





Ultimo aggiornamento: 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA