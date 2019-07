Per la prima volta sono tre donne a vincere il Premio letterario Benedetto Croce

Per la prima volta, quest'anno, sono tre donne a vincere il Premio Croce. Sabato 27 luglio a Pescasseroli, in provincia dell'Aquila, si terrà la cerimonia di premiazione della prestigiosa kermesse letteraria dedicata al grande filosofo liberale. Vince il premio per la saggistica Eva Cantarella, con il libro «Gli amori degli altri», dell'editore «La Nave di Teseo»: si tratta di trenta storie d'amore per conoscere meglio i greci e i romani. Per la letteratura giornalistica vince Maria Pace Ottieri, con il libro «Il Vesuvio Universale», Edizione Einaudi. Per la narrativa vince il premio Lia Levi, con il romanzo «Questa sera è già domani», edizioni E/O. Il Premio Croce è diventato ormai un appuntamento fisso a Pescasseroli, luogo di nascita di Benedetto Croce, nel Parco Nazionale d'Abruzzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA