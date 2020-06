La rete di Marcie per vincere solitudini e traumi, il book club femminile è un successo

Libri, letture, romanzi, novelle fino a creare una rete femminile per scambiarsi consigli su cosa leggere e non solo. E' nato così un movimento internazionale che è molto più che un book club, piuttosto è qualcosa che ha a che fare con Goethe e le affinità elettive. Si chiama wellreadmom.com: si tratta di un movimento internazionale che ha fondato quasi per caso Marcie Stokman ed è diventato una realtà conosciuta e apprezzata non solo negli Stati Uniti ma in diverse nazioni anglofone per incoraggiare le donne a uscire dalla propria routine, dal proprio isolamento, dalla solitudine, per superare i traumi e partecipare a una piattaforma positiva che fornisce persino benessere mentale.

Tutto nasce anni fa dall'idea che il potere della lettura apre orizzonti impensati e versatili, capaci di creare legami, amicizie, favorire scambi e confidenze. La rete che si è andata a formare negli anni ha facilitato eccezionali scambi ad un livello profondo basandosi sui libri.

Marcie, la fondatrice, è una psicologa americana che ha lavorato per anni sul fronte delle consulenze familiari. Ha insegnato a lungo e viaggiato parecchio negli Stati Uniti toccando con mano la solitudine di tante situazioni femminili, spesso con scarse possibilità di uscire dal proprio ambito, per mancanza di stimoli o solo per questioni geografiche, perchè residenti in posti sperduti o perchè indebolite da condizioni familiari complicate. La passione di Marcie per i libri ha fatto da volano e ha puntato tutto sulla rete della lettura e la sorellanza.

