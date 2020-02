Alla Casa Internazionale delle Donne il festival della editoria al femminile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Happening culturale femminile alla Casa Internazionale delle Donne. Dal 5 all'8 marzo, a Roma, si apre 'Feminism3', la terza edizione della fiera dell'editoria femminile: quattro giorni di libri, riviste, incontri, focus, spettacoli per l'unica fiera nazionale a firma femminile. La manifestazione, a ingresso gratuito, si tiene nella sede storica dei movimenti femministi, da decenni crocevia di servizi, proposte culturali e politiche interamente declinati al femminile. Una sede che oggi è a rischio di chiusura.La rassegna si apre con una formula rinnovata: oltre 80 espositori, fra i quali 34 "new entry", avranno a disposizione un grande spazio libreria. Accanto ad amiche e amici storici come Viella, Il dito e la luna, Venexia, Moretti e Vitali, Enciclopedia delle donne, Vanda, All Around, Voland e tanti altri, entrano al Buon Pastore per la prima volta realta' importanti come Laterza, Giunti/Bompiani, Sellerio, Newton Compton, La nave di Teseo, Baldini e Castoldi. Inoltre partecipano nuove realta' giovani e interessanti quali Capovolte, Le Assassine, Somara!La scrittrice Maria Rosa Cutrufelli sara' la madrina di 'Feminism3'. L'inaugurazione è per giovedi' 5 marzo alle 16.