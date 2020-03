Il coronavirus fa saltare la fiera dell'editoria femminile alla Casa Internazionale delle Donne

È stata rinviata 'Feminism 3', la fiera dell'editoria delle donne che era in programma alla Casa internazionale delle donne a Roma da domani all'8 marzo. Nella decisione di sospendere la fiera hanno pesato la probabilità di ulteriori provvedimenti finalizzati a bloccare la diffusione del Covid-19.

«Con grande rammarico ma con altrettanto grande senso di responsabilità - comunicano le organizzatrici in una lettera alle oltre 80 case editrici che hanno aderito all'evento - ci vediamo costrette a sospendere la terza edizione della nostra fiera».

«Si tratta di una scelta alla quale ci sentiamo obbligate in ragione dei limiti imposti dall'emergenza. Desideriamo dunque farvi sapere che non intendiamo rinunciare alla realizzazione della fiera, che ci proponiamo di rilanciare non appena i tempi ce lo consentano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA