La commissione europea: «Da oggi 4 novembre fino alla fine dell'anno le donne lavorano gratis»

Da oggi fino alla fine dell'anno le donne lavorano gratis. Il 4 novembre è #EqualPayDay europeo. È il giorno in cui le donne smettono simbolicamente di essere pagate rispetto ai loro colleghi maschi che fanno lo stesso lavoro, ricorda su twitter la Commissione europea. «Le donne nell'UE guadagnano ancora in media il 16% in meno rispetto agli uomini, un leggero miglioramento rispetto al 16,2% dell'anno scorso. Colmiamo il divario!».

Today is European #EqualPayDay. It's the day when women symbolically stop getting paid compared to their male colleagues for the same job.

Women in the EU still earn on average 16% less than men, a slight improvement from last year's 16.2%.

Let's close the gap! pic.twitter.com/Q827N4GxXX

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 4, 2019