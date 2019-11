Gender gap sul lavoro: Puglia, Campania e Basilicata le peggiori regioni in Europa

Sono ancora troppo poche le donne al lavoro nel sud Italia. Puglia, Campania e Basilicata sono le regioni con ilpiù alto in Europa per quanto riguarda l'. Nella classifica di Eurostat occupano i primi tre posti. Nellanon ci sono regioni in cui il diviario sia così ampio. I dati sulle statistiche del mercato del lavoro a livello regionale si riferiscono al 2018 e a persona tra i 20 e i 64 anni.Per quanto riguarda la Puglia il gender gap sul lavoro è del 27,1 per cento. Segue la Campania, 27,2, e infine la Basilicata con 27,1. Tra le regioni più virtuose in Europa su questo fronte ci sono Brandenburgo, in Germania, con la percentuale di 1,7, poi Sostinès regionas in Lituania (1,2) e Övre Norrland in Svezia dove il gendere gap praticamente non esiste (0,5). La media europea - secondo i dati Eurostat - è dell'11,5.Nel 2018 la popolazione della UE di età compresa tra 15 e 74 anni era di 380,4 milioni. La forza lavoro - spesso definita come la popolazione economicamente attiva - era composta da 246,7 milioni, mentre 133,8 milioni di persone erano considerate al di fuori della forza lavoro o economicamente inattive (in altre parole, persone che non erano né occupate né disoccupate).