L'inno al coraggio di Miss Germanotta: «Ho iniziato a truccarmi per essere forte come mia madre, così è nata Lady Gaga»

Lady Gaga, la donna dai mille talenti, la cantante e attrice che trasforma in oro tutto ciò che tocca (vedi il successo di "A star is born") è pronta a stupire ancora e adesso si cimenta nei panni di imprenditrice con una nuova linea di make-up dal nome "Haus beauty". L'artista cavalca l'onda della bellezza al naturale, condividendo sui social una serie di immagini senza troppi ritocchi. E lancia un messaggio a tutte le donne: «Abbiate il coraggio di trovare la vostra bellezza».

Quando ero giovane - scrive su Instagram - non mi sono mai sentita bella. E mentre lottavo per trovare un senso di bellezza sia interiore che esteriore, ho scoperto il potere del trucco. Ricordo di aver visto mia madre truccarsi ogni mattina, crogiolarsi nella luce del suo potere per indossare il suo viso più coraggioso, quello di una donna che lavorava sodo. Ho quindi iniziato a sperimentare il trucco come un modo per realizzare i miei sogni e imparare ad essere forte come mia madre. È stato allora che ho inventato Lady Gaga

Miss Germanotta si rivolge a tutte quelle donne che si sentono insicure nel proprio corpo, proprio lei che del trasformismo e delle maschere è diventata un'icona mondiale. «Ho trovato il supereroe dentro di me guardandomi allo specchio e vedendo chi volevo essere - racconta - A volte la bellezza non viene naturalmente dall'interno. Ma sono così grata che il trucco abbia ispirato un coraggio in me che non sapevo di avere. Ho scoperto la mia bellezza avendo la capacità di inventarmi e trasformarmi. Allora dissero che ero solo strana, ma in realtà, stava nascendo una nuova me». E quella nuova Stefani Germanotta ha sbaragliato tutto e tutti. A 33 anni ha venduto 28 milioni di album e più di 157 milioni di singoli e oggi conta 36 milioni di follower su Instagram.

Non solo una cantante famosa a livello mondiale, durante la sua carriera ha vinto vari premi, tra cui un Premio Oscar per la migliore canzone per il brano Shallow, due Golden Globe, nove Grammy Award, tre BRIT Award e un Premio BAFTA alla migliore colonna sonora (prima artista donna a riceverlo); ha inoltre ricevuto due ulteriori candidature al Premio Oscar: una nella sezione migliore canzone per Til It Happens to You e un'altra nella sezione miglior attrice protagonista per la sua performance in A Star is Born.

