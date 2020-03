Street poster per ricordare le conquiste del movimento delle donne

e sei donna e puoi votare, ringrazia una femminista

Manifesti di diverse grandezze hanno invaso il centro di La Spezia per la campagna di street poster della school of femminism, piattaforma internazionale che promuove il femminismo, indetta da Arci in occasione dell'8 marzo. Da lunedì scorso, riporta Il Secolo XIX i poster sono stati affissi nei punti d'interesse del centro spezzino per ricordare con slogan le lotte e le conquiste ottenute dal movimento femminista nel corso degli anni. La rivoluzione culturale e sociale dal 1945 a oggi ha significato per le donne la conquista di molti diritti come il quello di voto, di divorzio e di lavoro, ma diversi sono ancora gli obiettivi da raggiungere e i deficit da colmare, come quello del gap salariale.

«Pensiamo per esempio alla conquista dell'uguaglianza nell'ambito del lavoro - scrive Arci La Spezia nella presentazione del progetto di street poster - Alle donne è ancora preclusa la possibilità di raggiungere, a parità di competenze, lo stesso traguardo professionale, ciò in molti ambiti lavorativi e ancora poche sono le donne che riescono a raggiungere ruoli apicali nonostante le proprie competenze. Un esempio lampante lo ritroviamo anche nello sport con la battaglia che stanno conducendo le calciatrici della Juventus per vedersi riconosciuto il diritto a essere considerate professioniste e ad avere stipendi conseguenti a quelli degli uomini».

