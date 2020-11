L'associazione “Tassiste di Roma” per i funerali di Proietti: «A spasso per Roma con Gigi»

L'Associazione “Tassiste di Roma” lancia un'iniziativa per onorare l'attore Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre 2020. In occasione dei funerali previsti per il 5 novembre, tutti i taxi aderenti all'associazione Tassiste di Roma hanno deciso di trasmettere, a beneficio dei clienti, brani audio del grande interprete romano.

«Con lui se ne va un pezzo di storia di Roma - spiega Maria Grazia Danesi, presidente dell'Associazione Tassiste di Roma - Proietti ha rappresentato molte delle realtà che noi viviamo quotidianamente e domani viaggeremo sui nostri taxi portando la sua voce e il suo ricordo». Gli stessi taxi avranno sul retro e sul cruscotto la sua foto sorridente con la scritta: “Chi non sa ridere mi insospettisce”.

«Sarà un modo per salutare uno dei figli migliori di Roma - commenta Paolo Masini, presidente del Romabpa - tra le strade che ha amato e che ha reso famose nel mondo. Proprio nel giorno in cui la città gli dà l'estremo saluto in forma diversa da quella che tutti noi avremmo voluto e che Gigi avrebbe meritato».

