Zehra Berkel attivista per i diritti delle donne uccisa in un attacco in Kurdistan

«Un'attivista per i diritti delle donne è stata uccisa durante gli attacchi turchi a Kobane», nel Kurdistan siriano. Zehra Berkel era una delle coordinatrici del movimento femminile Kongreya Star. «Stava lottando per i diritti delle donne», informa su Twitter Kongreya Star (Kurdish for Star Congress), una confederazione di organizzazioni femminili a Rojava, in Siria. «É un attacco contro le donne». Il movimento ricorda l'uccisione di Hevrîn Xelef, la 34 enne paladina dei diritti delle donne, trucidata il 12 ottobre nel nord-est della Siria.

Da giorni prosegue la nuova operazione militare aerea avviata dalla Turchia contro il Pkk curdo nelle zone rurali del nord Iraq. L'operazione lanciata da si chiama Artiglio della Tigre ed è stata come la risposta ad un recente incremento degli attacchi del PKK contro i soldati turchi, facendo ancora una volta ricorso al tema della sicurezza interna e del terrorismo.

Zehra Berkel is one of the women who died during the Turkish attacks. She is a coordinating member of the Kongra Star women's movement. She was strugglingfor women's rights.

The attack was targeted at women. This is another example of Turkey showing its patriarchal face. pic.twitter.com/sL7WgFM2SX

— Kongra Star Women's Movement Rojava (@starrcongress) June 23, 2020 >

Turkey is carrying out ethno-femicide in Kurdistan. #ZehraBerkel #HevrinXelef https://t.co/kJ89yj5ca0

— t. (@serdzemal) June 23, 2020 >

