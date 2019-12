Kasia Smutniak mostra le macchie della vitiligine su Instagram: «Rendete visibile l'invisibile»

«Rendete visibile quello che, senza di voi, forse non potrebbe mai essere visto». Kasia Smutniak cita Robert Bresson e su Instagram condivide una foto difficile, di quelle che in molte non posterebbero. Nello scatto sono visibili le macchine sul viso e sulle mani della bella attrice, che soffre di vitiligine, una malattia cronica della pelle caratterizzata dalla comparsa di chiazze senza melanina.

L'attrice aveva rivelato di essere affetta da vitiligine ad agosto sempre su Instagram, spiegando che era stato difficile accettarsi e accettare i propri limiti e difetti. «Fatti amare per i tuoi difetti che i pregi li sanno amare tutti», aveva scritto Kasia, che da poco ha detto "sì" a sorpresa, nel giorno del suo compleanno, al compagno Domenico Procacci. E i follower hanno apprezzato la sua naturalezza nel mostrarsi: «Sei bellissima», hanno commentato all'unisono.



