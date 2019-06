Jessica Préalpato è la migliore pasticciera del mondo (e anche la prima donna premiata)

È la prima volta per una donna. Jessica Préalpato è la migliore pasticciera del mondo secondo The World's 50 Best Restaurants l'associazione che, con una giuria composta da più di mille esperti di cucina, ogni anno assegna premi ai migliori chef e ristoranti del mondo. Jessica è la pasticciera del ristorante con tre stelle Michelin "Alain Ducasse au Plaza Athénée" di Parigi, condotto dallo chef Romain Meder.

Sono estremamente fiera e orgogliosa che la pasticceria della naturalezza sia stata onorata quest'anno. Grazie a The World's 50 Best! Ringrazio sinceramente Alain Ducasse e il mio chef Romain Meder che mi dà fiducia da 4 anni e che porta il suo tocco in ogni dessert

, ha scritto Jessica Préalpato su Instagram prima di ringraziare anche tutti i membri dello staff del ristorante e in particolar modo il team di pasticcieri che coordina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA