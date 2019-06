Il prossimo Bond “femminista”: sarà riscritto da una donna

Voglio solo essere sicura che quando riceveranno lo script, lo apriranno e diranno: non vedo l'ora di farlo. Ma la

cosa importante è che il film tratti le donne in maniera adeguata

Il nuovo James Bond avrà un tocco femminile. Sarà una donna a riscriverlo: la sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge, creatrice della serie cult della Bbc “Fleabag”, è stata ingaggiata per risistemare lo script dell'ultimo film di 007 in uscita nell'aprile prossimo, «Bond 25». In una recente intervista, la sceneggiatrice ha parlato della sua ammirazione per la performance di Daniel Craig. «James Bond rimarrà un po' macho e sessista - ha spiegato la sceneggiatrice alla stampa inglese - come è sempre stato, sono le donne che cambieranno. Voglio dare alle tre attrici, Lashana Lynch, Lea Seydoux e Ana de Armas, dialoghi che le facciano sentire vere.».L'attrice e sceneggiatrice ha chiarito che la sceneggiatura del film era già stata realizzata prima del suo arrivo, il suo è stato un intervento di limatura. Waller-Bridge è considerata la star del dopo #MeToo. Fleabag è diventata una delle serie tv più guardate della tv britannica.