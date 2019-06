Donne scatenate su Instagram, più attive degli uomini e "stregate" dalle influencer

Donne scatenate su Instagram e “stregate dalle influencer”. Per le più giovani sono un modello da seguire. Più attive degli uomini, non si perdono una storia delle celebrity preferite, seguono i suggerimenti di influencer e fanno acquisti fidandosi di loro. Sono il 74 per cento tra gli utenti social più dinamici, quelli cioè che condividono foto, commentano, rispondono ai sondaggi, e interagiscono con emoticon. È quanto emerge dall’Osservatorio Influencer Marketing (Oim), realizzato da Ipsos, società operante nelle ricerche di mercato, e Flu, agenzia italiana parte di All Communication Group.Instagram conferma la sua crescita, è il regno degli influencer ed è il social network preferito dalla fascia più giovane di intervistati (66%). In generale, un italiano su tre ha comprato qualcosa promosso da chi detta le tendenze lasciandosi condizionare negli acquisti. Le Instagram stories sono lo strumento più coinvolgente che permette ai follower un’interazione immediata grazie alla possibilità di rispondere con rapidissime reazioni/emoticon e messaggi privati nonché prendendo parte a veloci sondaggi. L’analisi è stata eseguita su un campione di 1000 italiani, con un’età compresa tra i 16 e i 54 anni. Il 68% degli italiani è interessato a seguire influencer e celebrity, un dato che sale all’82% tra le più giovani e i più giovani (16-24 anni) per i quali i primi sono una vera e propria fonte d’ispirazione, non solo nei comportamenti ma anche per gli acquisti. Per il 23% degli utenti di questa fascia d’età gli influencer sono più di un punto di riferimento, costituiscono un vero e proprio modello da seguire, il 16% instaura con loro un autentico rapporto di fiducia. Non a caso sono sempre di più le donne che fanno di Instagram un lavoro.