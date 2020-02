Digital gender gap, un convegno per invogliare le ragazze a scegliere le professioni del futuro

Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono gli studi Stem. Il digital gender gap non accenna a calare, in Italia come in Europa, negli Usa addirittura è tornato ad aumentare. Avanti di questo passo e le donne resteranno ai margini della rivoluzione digitale. Un peccato, avvertono gli esperti, si perdono tantissime occasioni di lavoro e cosa più grave le donne restano fuori dalla progettazione del futuro che così rimane prevalentemente nelle mani degli uomini.

Domani si parlerà di questo nel corso di un convegno nell'Aula Magna Diag alla Sapienza: "Ingegneri di altro genere", che vuole essere un momento di coinvolgimento per le studentesse. Le relatrici saranno introdotte dalla professoressa Tiziana Catarci, direttrice del Diag, Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale della Sapienza. A moderare l'inconro, Michela Andreozzi, attrice, autrice e registra da sempre impegnata nelle tematiche della parità di genere.

Interverranno tra gli altri Eva D'Onofrio, vice presidente Microsoft Services Emea, Monica Parrella, dirigente generale dello Stato, Monica Pellegrino, senior digital security expert, Banca centrale europea e Laura Tassinari, direttore internazionalizzazione, Clusters Studi Lazio Innova.

