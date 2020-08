India, semafori e cartelli stradali al femminile per promuovere la parità di genere

La silhouette femminile compare sui semafori di Mumbai. La capitale finanziaria dell'India è la prima città nel paese ad adottare la nuova immagine, parte di una campagna per promuovere maggiore inclusività. È in corso infatti per circa 100 semafori in città la sostituzione dei simboli, riferisce il Guardian, per un cambiamento che -sottolineano gli attivisti. può sembrare piccolo ma che è invece significativo. Kiran Dighavkar, che è tra i responsabili dell'autorità municipale, ha intanto sottolineato che l'iniziativa «riflette il carattere della città... che crede nell'eguaglianza di genere e promuove la consapevolezza delle donne. Questo è solo l'inizio».

Segnali stradali al femminile, sagome di donne sui cartelli dei passaggi pedonali

© RIPRODUZIONE RISERVATA