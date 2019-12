India, grande manifestazione di donne per chiedere al governo di agire contro le violenze

Nel sud dell'India, migliaia di donne hanno partecipato alla «Camminata notturna» organizzata dal governo dello stato del Kerala per il diritto femminile a occupare gli spazi pubblici. La notizia appare oggi sul quotidiano 'The Statesman', basato a Calcutta: 'Pothu Idam Entethum (Lo spazio pubblico e' anche mio') e' il titolo della manifestazione promossa dal Dipartimento per lo sviluppo. L'iniziativa e' stata lanciata in occasione della giornata di 'Nirbhaya', la giornata 'Senza paura' che è divenuta un simbolo per le femministe indiane.

Nirbhaya era una ragqazza di 23 anni quando, il 16 dicembre del 2012, venne stuprata e torturata da un gruppo di uomini mentre viaggiava a bordo di un autobus insieme ad un amico, a Nuova Dheli. Mori' 13 giorni dopo, il 29 dicembre, a causa delle violenze subite, dopo aver denunciato i sei assalitori.

Alla manifestazione della notte scorsa c'erano studentesse, casalinghe, dipendenti pubbliche e lavoratrici dell'industria del cinema. La ministra della Salute del Kerala, K.K. Shailaja, ha affermato che la manifestazione della scorsa notte e' stata organizzata per diffondere il messaggio che le donne possono camminare per strada a qualunque ora senza paura e senza essere stigmatizzate.

In questi giorni, il governo del Kerala, guidato dal Partito comunista indiano, ha organizzato anche un'altra manifestazione: il festival della 'Resistenza e delle idee', contro il nazionalismo indu'.

