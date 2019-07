In un colpo solo ha colmato due divari: quello del genere e quello della disabilità. Una giovane donna affetta da sindrome di Down è il nuovo volto delle previsioni del tempo della tv francese. Si chiama Melanie Segard, ha 21 anni e ha fatto il suo esordio presentando le previsioni meteo per il week end sulla tv nazionale France 2. Ha così realizzato il suo sogno al termine di una campagna iniziata il 27 febbraio con la creazione di una pagina Facebook in collaborazione con la Onlus Unapei dal titolo «Melanie può farlo».

La ragazza aveva proposto alle tv francesi di ingaggiarla se avesse ragiunto i 100.000 'mi piace' sulla pagina del social network. Obiettivo centrato alla grande, anzi, il numero dei like ha già superato i 230.000. «Sono diversa - ha spiegato - ma mi piacerebbe mostrare a tutti che posso fare tante cose».

Per aiutarla, sono stati usati dei disegni con nuvole, sole o ombrello. "Melanie non può né leggere né scrivere. L'obiettivo è che si senta integrata" ha sottolineato la responsabile del meteo di France Televisions, Nathalie Riouet in un'intervista a Le Parisien - «Era ovvio rispondere alla sua chiamata su France 2 che mette in evidenza la diversità e le persone con disabilità attraverso le fiction, i Giochi Paralimpici, il Telethon". Per il fratello, "il messaggio dietro questa esperienza è che bisogna dare una possibilità a tutti».

E France 2 non sarà l'unico palcoscenico della 21enne: prossimo appuntamento, il 27 marzo su BFMTV. Intanto lei coltiva già un altro sogno nel cassetto: «diventare truccatrice per occuparmi delle persone e delle stelle del cinema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA