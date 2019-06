Fiorella e Gisella, le manager che aiutano gli imprenditori a rialzarsi dal fallimento: nasce Ripartenze

Ripartire dopo il fallimento. Superare la vergogna e la depressione, per ricominciare. L'idea di sostenere gli imprenditori costretti a chiudere l'attività, in questo momento di passaggio difficile, è di due donne: Fiorella Pallas, presidente dell'associazione "100.000 Ripartenze Onlus

, imprenditrice, una lunga carriera manageriale nel gruppo Danone e Gisella Geraci, esperta in Social Innovation e progetti nel campo sociale. Al loro fianco Riccardo Miazzo, vicepresidente dell'associazione, consulente patrimoniale e manager nel primo gruppo italiano di Private banking e vicepresidente di Confassociazioni.

Ripartenze

associazione che promuove una

cultura positiva del fallimento

non più sinonimo di incompetenza, ma momento di crescita personale e professionale. Agisce come una task force composta da coach, professionisti, manager, specialisti di diversi settori impegnati a sostenere e accompagnare l'imprenditore nella fase successiva alla chiusura dell'attività. In Italia, sono circa 100.000 all'anno le attività costrette a chiudere tra fallimenti, procedure concorsuali e liquidazioni volontarie (dati Cerved) con un impatto sociale devastante.

Quando un progetto fallisce - sottolinea la nuova onlus - l'esperienza e l'intelligenza creativa che ne avevano permesso la nascita sono travolti da senso di colpa, angoscia, paure e vergogna. Bisogna ripartire dall'elemento fondamentale: le persone, stimolando uno stato di resilienza attraverso la comprensione e il superamento del fallimento. Inoltre, è importante che i giovani si avvicinino a questo tema con un approccio diverso, dato che circa l'80% delle start up è destinato a chiudere nei primi due anni di vita

. L'associazione si ispira al successo della francese

60.000 Rebonds

, il percorso di supporto è gratuito e dura 12 mesi, il tempo per ricostruire un progetto di business. Il progetto nasce parte da Treviso e punta a partnership con altre realtà professionali e al dialogo con associazioni imprenditoriali, università, hub e incubatori d'impresa.

