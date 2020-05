Il direttore di L Football Tiziana Pikler: «Le donne esperte di sport vengono viste con sospetto»

Si occupa di sport da circa trent’anni, con Michele Uva («all’epoca era direttore generale della Figc, quando era commissariata») ha pensato e poi scritto l’ebook “Donne di calcio” del Sole24Ore e nel 2019 ha seguito i Mondiali in Francia. Ora Tiziana Pikler è direttore di “L Football”, il primo web magazine dedicato al calcio femminile e ideato da Giuseppe Berardi. Un settore sportivo in evidente e continua crescita, anche grazie al seguito mediatico ottenuto durante i Mondiali 2019, ma che rischia di restare comunque in secondo piano.



C’era bisogno di questa settorializzazione, delle quote rosa nel calcio?

«Sono contraria alle quote rosa, ma era necessario. Non tanto sul web ma sulla carta stampata c’è spazio solo per il calcio maschile; poco ne resta per le altre discipline, quelle definite impropriamente minori. Figurarsi il calcio femminile… Io piuttosto che di femminismo o quote rosa, vorrei che la specificità delle donne emergesse in quanto capacità e non contro l’uomo».



Che vuol dire?

«Già è difficile farsi apprezzare in ambito sportivo, se poi consideriamo il mondo della comunicazione, le donne esperte di sport vengono viste con sospetto come se non ci fosse concesso esserlo. In più quando arriviamo a determinati risultati, si pensa siano alla portata di tutti. Per fortuna alla lunga emerge sempre il merito».



Ossia?

«Per diventare esperte di sport anche le donne fanno la loro brava gavetta».



Il commento più maschilista che ricorda?

«Ce ne sono stati tanti. Forse il più recente è stato quello di Fulvio Collovati che nel febbraio 2019 disse: “Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco”. Oppure l’uscita di Felice Belloli, allora presidente della Lega Nazionale Dilettanti quando disse: “Basta non si può sempre parlare di dare soldi a queste quattro lesbiche...”».



Cos'è “Lady Esports”?

«Un’attività di gaming competitivo ideata da “L Football”. Dopo una chiacchierata con Federico Brambilla, l’ad di Exeed, il primo team di Esports italiano, abbiamo considerato che le donne giocano alla PlayStation e a Fifa20: eccome se lo fanno! Da lì è nato il format: abbiamo chiesto alle società di partecipare e le ragazze si sono molto divertite. Un’idea che rientra nell’ottica delle pari opportunità».



Chi ha sdoganato il calcio femminile?

«Si conoscono poco le pioniere, quelle che scendevano in campo la domenica e durante la settimana facevano tutt’altro. Un esempio è Betty Vignotto che giocava con due bastoni al posto dei pali. Attualmente è nella dirigenza del Sassuolo femminile».



Il boom del calcio femminile a chi si deve?

«A livello mediatico a Carolina Morace, anche se per tanto tempo non interessava a nessuno».



Come mai?

«La società in cui viviamo è maschilista e soprattutto il circuito del calcio viene visto come un recinto esclusivamente maschile. È sempre stato così e purtroppo è ancora così: anche se le ragazze dell’ultima generazione stanno sfondando un muro enorme, credo sia più un problema di società, che di disciplina».



Calcio sinonimo di maschio?

«Il calcio è il gioco per eccellenza più seguito dagli uomini. In più il calcio femminile vive del luogo comune che se sei donna e giochi a pallone, ne perdi in femminilità. Una bugia: ci sono tante ragazze che quando sono fuori dal campo sanno esprimere tutta la loro femminilità».



Chi è il Ronaldo nel calcio femminile?

«In Italia ce ne sono tante… Tutte le ragazze che hanno fatto l’impresa nel Mondiale 2019. Chi per un verso chi per un altro, già qualificandosi hanno ottenuto un gran risultato, che mancava da 20 anni all’Italia. Quel gruppo credo che rappresenti un punto di non ritorno per il calcio femminile».



Qualche nome?

«In attacco Cristiana Girelli o Barbara Bonansea, a centrocampo Manuela Giugliano e in difesa Elena Linari o Sara Gama. E in porta ovviamente Laura Giuliani».

