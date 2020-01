Greta, diciassettenne, ringrazia per gli auguri di compleanno e su Twitter diventa “Sharon”

«Grazie a tutti per gli auguri di buon compleanno». Greta Thunberg spegne 17 candeline e con un tweet ringrazia le migliaia di persone che, da ogni parte del mondo, le hanno inviato gli auguri. L'attivista svedese, però, coglie l'occasione per una nuova prova di 'trolling'. Il nome sul profilo, infatti, è diventato per l'occasione Sharon. Molti si chiedono perché. Grefa fa dell'ironia e diventa Sharon in onore di una concorrente di un quiz televisivo Celebrity Mastermind della Bbc che l'ha chiamata così rispondendo alla domanda: «Qual è il nome dell'attivista svedese per il clima?», chiede il conduttore. «Sharon», è la risposta della concorrente.



