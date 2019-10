Greta Thunberg difende la sorella 13enne Beata: «Vittima di mobbing e molestie, lasciatela stare»

Greta Thunberg ormai è abituata alle attenzioni, e relative critiche degli haters, che essere un fenomeno mondiale inevitabilmente porta con sè. Quello per cui non si dà pace però sono gli insulti che sui social si stanno scatenando anche nei confronti di sua sorella minore Beata. «Quella che soffre di più è mia sorella Bea, che ha 13 anni, ed è sistematicamente bersaglio di mobbing, cattiverie e molestie», ha denunciato allarmata in un'intervista al quotidiano svedese Dagens Nyheter rilasciata durante il viaggio che sta facendo in America, in compagnia del padre, per incontrare le comunità sioux che combattono contro la costruzione di un oleodotto sulla loro terra.

«Tutti quelli che mi minacciano e mi scrivono messaggi di odio finiscono per prendersela con Bea. La gente non sa dove mi fermo, e dove passo la notte, perché non ho una routine quotidiana. Invece mia sorella è sempre a casa e cerca di avere una sua vita normale, ma così è molto più facile da raggiungere» ha spiegato Greta, aggiungendo che «Di continuo le persone mi scrivono perché vogliono aiutarmi. Il modo migliore per aiutarmi ora è sostenere mia sorella. E non perché è mia sorella, ma perché è una persona meravigliosa e forte, ed è anche la mia migliore amica».

C'è da dire però che Beata, più che alla sorella, in famiglia si ispira alla mamma Malena Ermann (della quale usa anche il cognome sui social, forse per distanziarsi dall'ambientalista Greta): vuole diventare una cantante e ha già inciso il suo primo brano "Bara du vill".

