Anche in Kentucky le donne prima di abortire sono obbligate ad ascoltare il battito cardiaco del feto

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha permesso al Kentucki di applicare la legge sull'ascolto degli ultrasuoni prima di abortire. Tutte le donne che in questo stato andranno ad interrompere la gravidanza dovranno ascoltare obbligatoriamente prima dell'intervento medico il battito cardiaco del feto. La motivazione che hanno dato i giuristi è di dare maggiore consapevolezza a chi affronta questo momento. Il movimento anti abortista ha espresso grande soddisfazione per questo passaggio a favore della vita, mentre le realtà femministe hanno reagito con forza mettendo in evidenza lo stato emotivo delle donne e la negatività di una imposizione crudele. Il Kentucki si associa così ad altri tre stati nei quali questa prassi è già in vigore, la Louisiana, il Texas e il Wisconsin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA