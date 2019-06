Commenti sessisti di un esponente Pd contro Giogia Meloni, «ma fai la casalinga, per piacere»

Un commento che suona offensivo, dai contorni sessisti e ancora una volta una donna politica come bersaglio. Il solito copione trito e ritrito. «Ma fai la casalinga per piacere»: così il segretario cittadino del Pd di Andria, Giovanni Vurchio, ha commentato sulla bacheca facebook di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, scatenando le proteste degli esponenti della destra pugliese e non solo.

PIù tardi gli ha risposto la stessa Meloni: «Il signore che commenta così una mia diretta è il segretario cittadino e consigliere comunale del Pd ad Andria. Ecco a voi il famoso rispetto delle donne della sinistra, che poi usano casalinga come se fosse una offesa. Ma quanto sono tristi e ipocriti?».

Il deputato barese di Fdi Marcello Gemmato ha stigmatizzato l'episodio: «Al momento non sappiamo cosa pensano dell'accaduto le femministe e paladine delle desinenze al femminile del Pd, ma auguro a Vurchio non solo di diventare un giorno leader nazionale di un partito ma anche di riuscire a portarlo ad una crescita a due cifre, lenta e costante, perché si sa che salire di corsa e precipitare all'improvviso può far male alla testa».

