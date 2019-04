Mode assurde, tra le signore del Golfo c'è quella di addomesticare i ghepardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parigi – Tra le mode più bizzarre e agghiaccianti che si stanno diffondendo tra le ricche signore dei Paesi del Golfo c'è quella di tenere in casa ghepardi addomesticati. Gli animali vengono portati via dalla savana da bracconieri profumatamente pagati, e sono sempre più richiesti fino a mettere a rischio la specie, come è stato fatto emergere recentemente da una inchiesta fatta da Le Monde. Nei Paesi del Golfo, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Emirati, Barein esiste un mercato fiorente dei cuccioli di questi felini che finiscono per diventare dei gattoni nelle case dei ricchi arabi. Ogni anno, secondo gli esperti, almeno 300 felini vengono sottratti alla vita selvaggia, esportati illegalmente per alimentare un mercato clandestino che li destina negli appartamenti o nelle ville. La popolazione di questi felini famosi per toccare punte di 120 km orari quando corrono, si è talmente assottigliata negli ultimi anni da fare scattare un allarme internazionale. Nelle famiglie arabe l'addomesticamento dei felini è un lusso destinato all'aristocrazia locale, e i ghepardi rimpiazzano così il gatto domestico. Sul giornale francese, a riprova della diffusione di questa moda tra le signore dell'aristocrazia araba, è apparsa la foto di una ragazza distesa sul suo letto con due ghepardi, Mark e Shaohod.