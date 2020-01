Ci vorranno 257 anni per colmare il gender gap economico

Per colmare il divario di genere economico è stato stimato che ci vorranno ben 257 anni. Secondo il World Economic Forum la situazione è nettamente peggiorata: nel 2018 la stima per superare il gender gap economico era infatti di 202 anni.



Nessuno di noi vedrà la parità di genere nel corso della nostra vita, e probabilmente neanche molti dei nostri figli

Più in generale il Wef ha stimato che occorrerebbero 99,5 anni per colmare il divario tra uomini e donne. Gli Stati Uniti sono arrivati al 53 ° posto per uguaglianza di genere. L’Islanda si è classificata prima nel sondaggio per l’undicesimo anno consecutivo, seguita da Norvegia, Finlandia, Svezia e Nicaragua. Il più ampio divario economico sembra essere determinato da un basso numero di donne in posizioni manageriali o di leadership, stagnazione dei salari, livelli di reddito e partecipazione della forza lavoro.

», è la conclusione del rapporto.