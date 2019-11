Laura Zuccheri, la prima donna a disegnare Tex: «Ora arriva Pearl, la bandita western»

Pearl Hart, la prima donna-bandito del vecchio West. Si racconta che diede l'ultimo assalto a una diligenza, la Globe to Florence. Una fuorilegge che vestiva da cowboy, cinturone e pistola nella fondina andava a cavallo e sparava come un uomo, faceva rapine con il fidanzato, fumava il sigaro ma con la stessa naturalezza indossava gonne e camice con merletti, cappellini con i fiori. Pearl adesso incontra Tex. La pistolera (nata in un villaggio canadese nel 1871 e morta a 57 anni in Arizona, madre di due figli) entra nei fumetti della Bonelli editore. La prima bandita della serie western disegnata dalla prima (e finora unica) fumettista di Tex, Laura Zuccheri. «Sto realizzando con Mauro Boselli una storia in cui Pearl è tra i protagonisti. Trovo che sia un personaggio estremamente moderno, fuori dagli schermi. Una ribelle che riesce a imporsi in un mondo di soli uomini».

IL TABÙ. Proprio come ha fatto Laura. La matita invece che la pistola, è entrata nel regno delle strisce western dove a nessuna donna era stato concesso un tratto e una firma. «Mai era stata data la possibilità a una donna di disegnare Tex». A lei, nel 2013, affidarono la copertina del quarto volume della serie Color Tex, prima autrice a cimentarsi con il personaggio della Sergio Bonelli Editore. E dal 2014 ha cominciato a lavorare a tutta la serie. «Non è stato facile. C'è molto maschilismo in questo ambiente. Ho rotto un tabù, vediamo se ci saranno altre disegnatrici che mi seguiranno. Ero l'unica donna in un gruppo di soli uomini. Dovevo dimostrare di essere in gamba, di essere capace indipendentemente dal fatto di essere uomo o donna». Di solito le disegnatrici si dedicano a personaggi femminili. È stato difficile calarsi in un macho come Tex? «Mi sono concentrata sulla mia passione per il western e non mi sono fatta intimorire». Adesso Laura, 48 anni, vive tra l'Italia e la Germania, ha casa a Stoccarda, lavora in Francia, Belgio e anche Stati Uniti e Asia.

Giocatrice di basket, fino a 19 anni, era stata chiamata in una squadra di A2, «ho lasciato quando mi sono resa conto che sarebbe stata una carriera piuttosto breve». E si è dedicata alla sua passione i fumetti, «sono autodidatta, ho imparato facendo esperienza». Ha iniziato a collaborare con Ken Parker Magazine. Poi è arrivata Julia, la criminologa, e infine Tex. «Il un mio sogno nel cassetto. Sin da piccola mi affascinava quella vita, libera e dura. Come duro è questo lavoro. Si passa molto tempo da soli e non sempre si riesce a gestire la solitudine. Alle ragazze che vogliono seguire questa strada consiglio di essere flessibili, aperte e di non rilassarsi mai».



