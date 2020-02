Roberta Ferraris, la signora dei Cammini, dalla Francigena ai sentieri in Sardegna: «Donne formidabili camminatrici»

I cammini italiani, dalla Francigena alla Via di Francesco, sono un mondo sempre più al femminile. «Nei gruppi che accompagno, le donne sono la maggioranza. Credo che gli uomini preferiscano attività più competitive e più dure, come la mountain-bike» spiega Roberta Ferraris, 59 anni, accompagnatrice di trekking, autrice di numerose guide e antesignana in questo settore.

«Sono certa, invece, che un viaggio faticoso ma senza stress, che permette di scoprire luoghi di natura e monumenti, con soste all’insegna del buon cibo e del buon vino, sia ideale per la sensibilità di noi donne». Roberta, che è cresciuta tra la Valsesia e il Biellese, oggi vive in un podere nella zona più aspra delle Langhe, in Piemonte. Ha studiato arte in California, pubblica i suoi acquerelli su riviste dedicate al cibo e al vino. Ma ha scelto di dedicare la sua vita ai sentieri.

«Alcuni percorsi li ho esplorati e mappati, come quelli delle coste sarde o quello che unisce Milano a Roma attraverso l’Appennino emiliano, Firenze e Siena. Altri li ho soltanto descritti» continua Roberta Ferraris.

«Su qualche cammino, dalla Francigena alla Puglia, torno ogni anno per condurre dei gruppi di agenzie straniere. Non è facile far capire ad americani, neozelandesi e giapponesi quanto sia ricca la cultura dei borghi e delle campagne d’Italia».

Le guide cartacee scritte da Roberta, e pubblicate da Terre di Mezzo e dal Touring Club Italiano, riempiono un piccolo scaffale. Alcune descrivono itinerari classici come la Francigena (a piedi e in bici, in italiano o in inglese), altre invitano a visitare luoghi meno noti. “Per quella delle Langhe, che ho preparato d’inverno, mi sono ricoperta di fango dalla testa ai piedi” racconta con un sorriso l’autrice.

A chi vuole affrontare per la prima volta un cammino, Roberta Ferraris suggerisce proprio la Francigena, con le sue tappe non troppo lunghe e i suoi dislivelli limitati. Alla domanda sui suoi cammini del cuore, risponde con tre nomi, la Sardegna, la Lunigiana, le Langhe.

«La Sardegna è magica e sorprendente, sulla costa e all’interno. Le Langhe sono solitarie, selvagge, con grandi panorami un grande cielo. La Lunigiana, in Toscana ma sul confine con la Liguria e l’Emilia, è una terra di frontiera, meravigliosa e bastarda, popolata da gente scontrosa ma con il cuore in mano. Sono una donna, luoghi di questo tipo mi fanno innamorare».



