Amici Vip, Francesca Manzini contro il bodyshaming: «Mangio perchè mi piace. In carne sono felice»

Francesca Manzini non ci sta. E decide di rispondere agli haters. La speaker di Rds, classe 1990, ha da poco iniziato una nuova avventura con la partecipazione ad Amici Celebrities e in meno di una settimana (il programma è iniziato lo scorso 21 settembre) è già diventata bersaglio di velenose critiche perchè, dicono i suoi detrattori, «troppo grassa». Così la star della tv, diventata famosa grazie alle imitazioni dei vip nel talk Mai Dire della Gialappas's Band, ha scelto di toccare nuovamente l'argomento del body shaming e di far vedere a tutti che gli insulti non ricevuti non scalfiranno la sua energia.

Direttamente dal suo profilo Instagram la showgirl romana racconta i lati più bui del suo passato, senza vergogna. Con la forza di chi è riuscita ad uscirne, parla delle due «amiche-nemiche» che l'hanno accompagnata per gran parte della sua giovinezza: l'anoressia e la bulimia. «Ci ho convissuto, ci ho parlato, ci ho fatto amicizia», dice nelle stories la Manzini, «Perchè è un bene fare amicizia con il tuo nemico, perchè lui rimarrà sempre un debole e tu sarai sempre più forte perchè lo hai ostacolato, lo hai superato, lo hai vinto».

«Detto ciò, adesso sto bene. Mangio perchè mi piace. Sono un pò in carne, curvy, come mi ha detto Platinette. La passione non ha peso e io mi sento bene con me stessa. Sono centrata, presente». Poi ringrazia la sua amica Maruska Albertazzi, giornalista e autrice da sempre attenta ai problemi di salute mentale che ha deciso di lanciare una challenge sui social per spronare le persone a parlare apertamente delle loro battaglie.

La Manzini conclude la serata di ieri su Instagram rendendo noto a tutti cosa le piace di più della sua esperienza ad Amici Celebrities: «Maria si rifornisce da un pizzettaro pazzesco». E si filma, felice, addentando una pizza alla nutella. «Me la merito dopo 12 ore di lavoro. Puro gusto, viva la vida». Il tutto coronato da un bel vaffa agli haters, «bonario, s'intende», come dice lei stessa.

