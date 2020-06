La fotografia contemporanea sempre più "social" negli scatti al femminile delle giovani promesse

Ritorno alla natura, e alla femminilità: questi i soggetti più amati negli scatti fotografici che riscuotono consenso di critica e "like" dei fan. Scatti ispirati, patinati, iconici, sempre più social: la fotografia contemporanea è donna, e lo dimostra l’ascesa, a livello internazionale, di un plotone tutto al femminile di maghe dell’obiettivo, nuove trendsetters e regine di comunità virtuali di photo-addicted su Flickr, Instagram, Facebook.

Fra i nomi di cui sentiremo parlare certamente l’olandese Laura Kok, specializzatasi in paesaggi naturali con soggetti femminili, con una particolare attenzione alla maternità, immortalando donne in dolce attesa. L’australiana Alexandra Benetel, nella rosa delle 20 artiste under 20 di spicco su Flickr, predilige immagini di giovani ragazze inserite in contesti di natura selvaggia e arcana, con filtri che rievocano l’atmosfera delle fiabe in chiave moderna. Dalla Svezia arrivano invece due fra le photoinfluencer più seguite del momento: Annette Pehrsson e Asa Sjostrom, che si definisce “l’ultima principessa circense”, per via della sua predilezione per soggetti che rievocano l’atmosfera e il mood dolceamaro del circo. Interessanti anche gli scatti della lettone Evija Reke, specializzata in autoritratti dal tocco onirico e surreale. Immagini metafisiche, tra fotografia e pittura, per la giovane rumena Felicia Simion, le cui foto sono già state pubblicate con successo sul The Guardian e sul New York Times. La tedesca Rona Keller, anche lei giovanissima, lavora sui giochi di luce e sull’evidenza dei particolari. Talentuosa anche la connazionale Paulina Metzscher, vincitrice del Sony World Youth Photographer Award. Atmosfere lunari che fanno focus sull’inconscio femminile nella fotografia della spagnola Silvia Travieso. L’israeliana Adi Dekel traspone il fascino dell’arte preraffaellita in scatti di assoluto prestigio, mentre la slovacca Zuzana Smolkova ha scelto di rappresentare la quotidianità nelle manifestazioni più semplici, con inquadrature molto delicate dedicate all’infanzia. Sul podio delle giovani promesse della fotografia e instagramer ci sono anche le italiane. Come Zoe Natale Mannella, nata a Londra, cresciuta in Campania e ora di base a Milano, Bea De Giacomo con il suo inconfondibile tocco fluo, o Chiara Zonca, specializzata in fotografie di paesaggi maestosi, come quelli della Nuova Zelanda, e deserti dai colori incredibili, come Atacama. Oltre 250mila followers su Instagram per Paola M. Franqui, street photographer del New Jersey, e i suoi scatti dark di paesaggi e soggetti urban style. Mix di moda e lifestyle nei post fotografici online della texana Dixie Dixon. Oltre 240mila followers Instagram anche per Brooke Shaden, che si definisce una photoshop-artist e dà vita ad immagini di rara bellezza, dove il soggetto femminile diventa parte di frammenti di sogno. Da San Francisco arriva un altro astro nascente della fotografia contemporanea, con 467mila followers su Instagram: è Kael Rebick, specializzata in paesaggi di campagna stile country-chic, fiori e alberi. Erin Sullivan è diventata famosa dopo un photoreportage sui monti della catena del Medio Atlante. E Susan Stripling, con il suo studio a New York, da “semplice” fotografa di matrimoni si è trasformata una vera stella social per gli aficionados dell'obiettivo. Fotografa, mamma, amante dei cani, la canadese Rachel Barkman, di Vancouver, fa sognare i fan con gli scorci più spettacolari dei grandi parchi naturali del Canada. Last, but not least, oltre 300mila Instagram followers per la newyorkese Lindsay Adler, icona del glamour e dei ritratti che miscelano in magica alchimia sfumature futuristiche e vintage.

