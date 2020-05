Foodinfluencer e blogger: la rivincita al femminile sugli chef stellati parte dal web

Simpatiche, sorridenti, fantasiose e creative: che siano ai fornelli, al forno o con le mani in pasta le foodblogger e foodinfluencer diventano sempre più popolari, sul web e anche in tv; tanto da mettere in ombra, talvolta, i grandi chef. Una rivincita tutta al femminile, o almeno per la gran parte, quella che vede le regine della cucina sui social minacciare il trono mediatico di numerosi cuochi, per la maggioranza uomini, che in questi ultimi anni si erano affermati sulle guide gastronomiche e in televisione.

Complice, all’inizio, l’ansia da lockdown, e adesso l’incertezza su come e dove potremo trascorrere le vacanze quest’estate, alzi la mano chi, magari anche solo saltuariamente, non ha trovato nel buon cibo preparato in casa l’isola felice per dimenticare, almeno momentaneamente, dubbi e incertezze che attanagliano un po’ tutti in questi mesi. Nulla di meglio, allora, che attingere dalle pagine Facebook o dalle dirette Instagram ricette facili, golose e veloci, e le foodblogger diventano un po’ le amiche della porta (virtuale, s’intende) accanto che ci danno suggerimenti “smart” in cucina. Senza dimenticare che, fra libri di cooking, programmi tv e pubblicità, le foodinfluencer sono essenzialmente ottime business manager di se stesse a tutti gli effetti. Il pollice all’insù con il quale Benedetta Rossi, dal casale di campagna nelle Marche e sui social networks nello spazio “Fattoincasadabenedetta”, conclude sorridente i video delle sue ricette dolci e salate è diventato ormai virale. Pioggia di like per i piatti che anticipano la stagione estiva, come il profitterol gelato, i gelati biscotto, vaniglia e cioccolato, le polpette di ricotta, i cornetti integrali al miele, la pizza rustica con tonno e patate. Benedetta in persona risponde alle followers che hanno dubbi e che, magari, vogliono avere consigli per adattare queste golosità anche agli intolleranti al lattosio o al glutine. Luisanna Messeri e Natalia Cattelani, che tante volte abbiamo visto insieme sul piccolo schermo, ormai sono affiatatissime nelle dirette Instagram pomeridiane, con l’hashtag #leamichedellaperitivo, dove svelano trucchi e curiosità sul loro svariato universo culinario.

Ed è dura resistere ai video, su Facebook e Instagram della napoletana Valentina Boccia, sul web con “Hovogliadidolce”, il cui motto è «il cioccolato è sempre la risposta giusta!»: una carrellata di suggerimenti veloci e ghiotti che in questi mesi già caldi dell’anno puntano su ciambella all’ananas, clafoutis alle ciliegie, coppette cremose al caffè, torta fredda allo yogurt e fragole. Chiarainpentola è il blog di Chiara Maci che, come lei stessa afferma, «di una risata, due mani sporche di farina e un buon calice di vino ha fatto uno stile di vita». Il suo punto di forza, un po’ come quello di tutte le foodblogger più affermate, è non limitarsi a condividere con le fan ricette, ma anche momenti di vita privata e considerazioni personali. Deus ex machina di Giallozafferano, invece, è Sonia Peronaci, senza dubbio fra star del web nel comparto food, anche grazie alle seguitissime lezioni di cucina online, naturalmente gratuite. Gli argomenti? Si spazia dal cioccolato al pane, dai dolci dal mondo ai piatti con carciofi e asparagi, con un occhio di attenzione anche a chi desidera cucinare gluten free e lactose free.



