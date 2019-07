Waris Dirie, la top model contro l'infibulazione: «Grazie bella Italia»

In Italia ha vinto la battaglia degli ascolti, in Africa sta salvando centinaia di vite. Quelle delle bambine. Il film "Fiore del deserto" trasmesso domenica su Canale 5 è stato visto da quasi 2,5 milioni di telespettatori, conquistando il 14% di share. La pellicola racconta la storia vera di Waris Dirie, top model somala che dopo aver raggiunto il successo ha raccontato il dramma dell'infibulazione che lei stessa ha vissuto. Nata in Somalia in mezzo al deserto, vittima dell'infibulazione, scappa quando ancora piccolissima viene data in sposa a un anziano del villaggio che aveva pagato per averla. Riesce ad arrivare a Londra, a fare la domestica presso diplomatici somali, poi la scalata verso il successo e la conquista delle passerelle più importanti. Ma Waris non ha dimenticato il suo paese è arrivata all'Onu per parlare dell'infibulazione, la mutilazione dei genitali femminili per rimanere “pure”. Poi c'è la cucitura e solo il marito prima delle nozze toglie la cucitura. Una pratica che provoca gravi infezioni che portano alla morte.

Waris oggi gestisce una associazione la "Desert Flower Foundation" che in Africa salva le bambine e le fa studiare nelle "Desert Flower schools". E sono commoventi le sue dichiarazioni sui social network. Sopratutto quando parla della mamma. «Ti ho perdonata e sono orgogliosa che ora tu stia combattendo con me ora contro l'infibulazione». Sulla pagina Facebook sfilano i volti sorridenti di bambine che indossano la divisa della scuola che finalmente frequentano.

Waris ha saputo del successo televisivo in Italia del film che racconta la sua vita e ha ringraziato “la bella Italia” sulla sua pagina Facebook.



​

© RIPRODUZIONE RISERVATA