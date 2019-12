Francia, sorpresa: al primo festival del cinema iraniano quasi solo film di registe donne

Film coraggiosi, anzi coraggiosissimi che dimostrano quanto la resistenza femminile in Iran sia colta, raffinata e articolata. Cinque dei sette film che inaugurano il primo festival del cinema iraniano organizzato a Vitrè, in Francia, sono stati girati da registe donne. Si tratta di pellicole piene di eroine che mandano in soffitta tanti tabù, dimostrando che la legge della sharia, alla base del restrittivo ordinamento iraniano, viene sistematicamente aggirata nella vita di tutti i giorni.

Le pellicole ospitate in questo festival sono state girate negli ultimi tre anni e non sono hanno mai varcato i confini dell'Occidente. I film dimostrano «che le nostre leggi sono prodotti del patriarcato ma la nostra società va avanti sul matriarcato» ha sintetizzato Abolzfazl Jalili, una delle registe che ha curato il festival francese, nato per rafforzare i legami tra la Francia e l'Iran.

«I film in genere mostrano cosa accade realmente nella società. E la società iraniana ha donne emancipate e colte» ha detto Asal Bagheri, una esperta di cinema che vive a Parigi.

