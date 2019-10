Polvere da sparo per rivelare il sesso del neonato, donna muove in un'esplosione alla festa

Una donna di 56 anni è morta per un'esplosione a un

Pamela Kreimeyer, 56 anni, è morta dopo essere stata colpita alla testa dal pezzo di metallo di un tubo che conteneva esplosivo. Il dispositivo era stato fatto in casa con polvere colorata che avrebbe dovuto rivelare il sesso del bambino. Ma è esploso come una bomba.

Un foro era stato praticato sul lato per una miccia, un pezzo di legno era stato posto sopra la polvere da sparo e la polvere colorata era stata posizionata sopra

Le autorità affermano che i membri della famiglia avevano sperimentato questo dispositivo per far sollevare la polvere colorata dal tubo e riprende la scena da postare sui social.

Gli annunci dei reveal gender party sono diventati sempre più elaborati con pennacchi di fumo, coriandoli o effetti esplosivi sulle tonalità del blu e del rosa. Spesso sono le torte a svelare il sesso del nascituro: la mamma taglia una prima fetta ed è il colore della crema - rosa o celeste - ad annunciare l'arrivo di un bimbo o di una bimba. Si arriva a chiedere allo studio del ginecologo di inviare al pasticcere l'esito dell'ultima ecografia - che resta un segreto per tutti - e poi al taglio della torta tutti insieme scoprono il sesso del piccolo.



Questo genere di festa, considerata la più cool della gravidanza, dagli Stati Uniti sta arrivando anche in Italia. La torta resta il sistema più usato per rivelare il genere. Ma sta prendendo piede anche il palloncino. Si fa scoppiare un pallone nero gigante gonfiato ad elio che contiene palloncini e coriandoli rosa o azzurri. Esiste, anche un altro sistema meno rumoroso: palloncini gonfiati ad elio, dentro ad uno scatolone, che una volta aperto, farà volare il cielo tutti i palloncini rosa o azzurri. Negli Stati Uniti sempre di più si ricorre a giochi pirotecnici ed esplosioni.

“gender reveal party”, le feste tanto di moda negli Stati Uniti - e che si stanno diffondendo anche in Italia - in cui i futuri genitori rivelano ad amici e parenti il sesso del bambino che aspettano. É successo durante un party organizzato da una famiglia dell'Iowa, Stati Uniti.», spiegano gli investigatori. Ma il tubo è esploso facendo volare i pezzi di metallo.