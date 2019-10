Condannato per aver ucciso la moglie perde la responsabilità di genitore

Ha strangolato la moglie lo scorso 23 dicembre, è stato condannato a 30 anni e adesso Marcello Tilloca, che ha confessato l'omicidio di Michela Fiori, perde anche i figli. Decaduta la responsabilità genitoriale, misura prevista come pena accessoria dal codice penale quando scatta l'ergastolo o la reclusione per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. «Un passo avanti nella battaglia contro i femminicidi e la violenza di genere - commenta Carla Puligheddu, vicepresidente di Coordinamento3-Donne di Sardegna, che ha aderito al sit-in promosso davanti al tribunale di Sassari - Il risultato è stato possibile anche grazie alla coraggiosa battaglia della Rete delle Donne di Alghero e della sua presidente, Speranza Piredda. Per la prima volta in Sardegna - ricorda Puligheddu - un'associazione di donne si è costituita parte civile in un processo per femminicidio». Ed è proprio grazie a loro, chiarisce la dirigente del Coordinamento3, che «c'è stato il riconoscimento ufficiale del danno per le donne in quanto vittime, tutte le donne, col risarcimento delle spese processuali». Sebbene «la barbara uccisione di Michela sia un grande dolore, una ferita aperta, e nulla potrà farla tornare in vita, il fatto che al suo assassino, mai pentito, sia stata tolta la genitorialità per sempre è un altro segnale importante», conclude Puligheddu.



«Michela mi tradiva, aveva un compagno». E ancora. «Michela spacciava droga». «Quel giorno ero andato lì per un chiarimento e Michela mi ha aggredito». Sono alcuni passaggi della dichiarazione che Tilloca ha reso spontaneamente ieri mattina, all'inizio dell'udienza a porte chiude che si è conclua con la condanna a trent'anni. Un racconto durato più di un'ora senza il minimo cenno di pentimento. Tilloca è stato condannato a risarcire con 100mila euro la madre, il fratello e la nonna dell'ex moglie.

