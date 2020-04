“Con i bambini”, bando da dieci milioni per gli orfani di femminicidio

Si chiama "A braccia aperte" ed è il settimo bando promosso dall'impresa sociale “Con i Bambini” nell'ambito del Fondo per sostenere gli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio. A disposizione complessivamente 10 milioni di euro, in funzione della qualità dei progetti che saranno successivamente elaborati. Con i Bambini, insieme ai partner che saranno selezionati attraverso il bando, promuoverà interventi di presa in carico, formazione e inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani divenuti orfani a seguito di crimini domestici.

Gli interventi saranno destinati anche al sostegno delle famiglie affidatarie e dei caregiver, ossia di chi si prende cura del minore. L'iniziativa - viene spiegato in una nota - si rivolge a partenariati integrati e multidisciplinari in grado di prendere in carico tempestivamente e individualmente i minori, offrendo loro un supporto specializzato e costante in seguito all'evento traumatico, garantendone il graduale reinserimento sociale e la piena autonomia personale e lavorativa. Gli enti di Terzo settore interessati potranno candidarsi on line tramite la piattaforma Chàiros su conibambini.org entro il 26 giugno 2020. Considerando le difficoltà della progettazione dovute alla necessità di mantenere le distanze sociali, Con i Bambini ha deciso di allungare i tempi di pubblicazione del bando e di prevedere, laddove necessario, proroghe alle scadenze già fissate.

