Femminicidi, l'avvocato: «La famiglia patologica uccide più della mafia»

«La famiglia e la coppia, nella loro veste patologica, oggi uccidono più della mafia». Ad affermarlo il presidente dell'Ami (associazione matrimonialisti italiani) Gian Ettore Gassani. Nei primi dodici giorni di ottobre ci sono stati cinque femminicidi in Italia, donne morte per mano di compagni o mariti. L'ultimo caso è nell'ambito del

dramma familiare che si è consumato vicino Foggia dove un uomo ha ammazzato non solo la moglie ma anche due figlie per poi suicidarsi.

«Da avvocato che ha visto tante tragedia - ha sottolineato Gassani - dico che questa è un'emergenza nazionale, trasversale da nord a sud. Noi dobbiamo investire sulla specializzazione di avvocati, magistrati e forze dell'ordine perché la velocità di decisione può fare la differenza tra la vita e la morte e non possiamo più pensare ad addetti ai lavori tuttologi che si occupano di tutto e di più».

© RIPRODUZIONE RISERVATA