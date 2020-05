Fase 2, quarantadue deputate presentano un'interrogazione parlamentare: parità di genere nelle task-force

Interrogazione di 42 deputate per la parità di genere nelle task-force. In un tweet Laura Boldrini, deputata del Pd, annuncia l'iniziativa. «Ho depositato insieme a 42 deputate interrogazione parlamentare al governo per chiedere di rispettare la parità di genere nelle task force e più in generale in tutti gli organismi decisionali e nel lavoro. Forza ragazze facciamoci sentire #DateciVoce».

L'onorevole Boldrini ha aderito alla campagna #datecivoce lanciata per chiedere appunto una maggiore presenza delle donne nelle cabine di regia che gestiranno la ripartenza. Un flash-mob virtuale in corso oggi 2 maggio rilancia l'appello: sulle mascherine le sostenitrici scrivono #datecivoce e pubblicano il selfie sui social.