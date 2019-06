Noah non ce la faceva più e ricorre all'eutanasia a 17 anni, la ragazza soffriva di depressione ed era stata abusata da bambina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Noah con gli occhi cercava di cogliere la luce anche quando non la vedeva nella sua vita. Noah scriveva che i momenti difficili possono sempre essere a due passi, e non importava quanto fossero duri, perché bisogna andare avanti. Forza, vai e alzati di nuovo, si faceva coraggio così. Lo scriveva su Facebook. Noah ad un certo punto, forse l’anno scorso, ha capito che era come scalare una montagna senza fine, che non riusciva più a trovare le forze per andare avanti. Ci ha provato e ha gettato la spugna. A 17 anni ha contattato un centro per l’eutanasia, in Olanda, dove viveva, e dove la pratica è legalizzata, per attivare l’iter necessario. Noah è morta a casa sua, assistita in questo passaggio finale dallo staff della clinica specializzata in pratiche eutanasiche. Una storia tragica, terribile, opprimente. Noah Pothoven non vedrà più il sole, il mare, la luce. Ora è morta ma la sua morte sta accendendo luci, pensieri, riflessioni, dolore. Non si poteva forse aiutare? La depressione di cui soffriva era un mostro interno che la strangolava, le rendeva tutto pesante, non riusciva a volare come le persone della sua età, zavorrata da un vissuto terribile, ferite mai rimarginate, fantasmi che la tiravano sempre più giù, la costringevano a non sorridere, a rivivere ricordi orribili. Durante la sua infanzia Noah è sopravvissuta ad una violenza che la ha portata prima alla depressione e poi all’anoressia. L’ultima frase che ha scritto dice che amare significa lasciare andare via, come in questo caso.