Europeo Under 21, la Frappart arbitrerà Italia-Armenia. Nicolato: «Le donne fanno bene il loro lavoro»

Stephanie Frappart è l'arbitro designato dalla Uefa per dirigere Italia-Armenia di domani (ore 18:30) a Catania, partita valida per le qualificazioni all'Europeo Under 21 di calcio. Francese, 35 anni, lo scorso 14 agosto ha diretto la Supercoppa tra Liverpool e Chelsea. A luglio aveva arbitrato la finale del mondiale femminile, nella quale gli Stati Uniti si erano confermati battendo 2-0 l'Olanda. Inoltre ha già diretto più volte in Ligue-1.



«Dirigerà una donna? Vuol dire che è brava. Per me è un arbitro, che sia donna o uomo non cambia, sono in campo per far rispettare le regole. Le donne sanno fare molto bene il loro lavoro». Il tecnico dell'Under 21, Paolo Nicolato, aspetta così di vedere domani in campo la francese Frappart dirigere Italia-Armenia, valida per le qualificazioni a Euro 2021. «Un match complicato - aggiunge Nicolato, intervistato da Rai Sport -, abbiamo avuto anche qualche problema di virus, ma dobbiamo essere fiduciosi e fare una buona gara». Dopo il successo sabato sull'Islanda, rientra Kean: «Giocherà, e cercheremo di fare qualche cambio» ha aggiunto il tecnico anche a Radio Rai.

