Emma Marrone difende Carola la capitana e viene coperta di insulti. Lei: «Il vostro odio è una medaglia»

Emma Marrone difende Carola la Capitana, esprime solidarietà alla ragazza tedesca della Sea Watch, dicendosi indignata per gli insulti sessisti che le sono stati rivolti, e a sua volta viene coperta di insulti web.

«Solo una parola: vergogna», aveva scritto la cantante Emma come didascalia al video postato da lei: «Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza».



Il messaggio ha trovato fra gli utenti sostenitori e detrattori. «Non ti permetto di esprimere giudizi contro chi non la pensa come te», «Pensa a cantare che a governare ci pensano gli altri», «Portateli a casa tu»: si legge nei commenti contrariati più contenuti. Altri utenti, però, hanno avanzato delle vere e proprie offese personali: «Povera stronza. Rispetta la tua nazione e la tua terra prima di aprire la bocca», «Cogliona, canta che ti passa».

A quest’ultimo post ha risposto la stessa cantante sul suo account Twitter: «Ciao Monica. Che bella cosa non essere come te. Che bella cosa non essere te. Eh sì, meglio cogliona, fidati». Oltre ai fan, a testimoniare solidarietà alla cantante sono stati i colleghi. «Quanto hai ragione, amica mia», scrive, rilanciando il suo post, Paola Turci. Anche Fiorella Mannoia si schiera con la salentina: «Avanti, scatenatevi pure. I vostri insulti sono medaglie».



Ultimo aggiornamento: 17:06

