«Sulle schede elettorali è tornato il cognome di nostro marito»: la denuncia delle italiane all'estero

Ricevo dal @Viminale @ItalyinBelgium il mio certificato elettorale in cui per la prima volta al mio cognome é affiancato quello di mio marito senza averlo mai richiesto. Si tratta di un errore di procedura o di una scelta del ministero?

Il nome e il cognome dell'elettrice e accanto quello del marito. «». Se lo stanno chiedendo tante cittadine italiane residenti all'estero a cui è giunta la scheda elettorale con il doppio cognome. Su facebook e twitter diverse testimonienza di italiane residenti a Bruxelles, come raccontato da "Open".É il caso di Maria Palladino, residente a Bruxelles, che si è spostata poco meno di un anno fa: sul suo documento c'è solo il cognome da nubile invece sulla scheda elettorale che le è stata ricapitata pochi giorni prima delle elezioni europee figura anche il cognome del marito.Contattata l'ambasciata italiana a Bruxelles per un chiarimento, la risposta è stata: «per queste elezioni il ministero degli Interni ha stampato anche il nome dei coiniugi sul certificato elettorale». Diverse altre donne sul gruppo facebook degli italiani residenti a Bruxelles ha confermato di aver ricevuto la scheda elettorale con il cognome del marito. In base all'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, «per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito» in caso di rilascio e aggiornamento della tessera elettorale. Ma in pratica non viene mai fatto. Molte italiane residenti all'estero si interrogano sul perché della novità.