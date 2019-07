Per la prima volta una donna in Mozambico è candidata alle presidenziali

Per la prima volta in Mozambico una donna è canditata alla presidenza. La sfida elettorale nel paese africano vede in pole position Alice Mabota, ex-presidente della Lega dei Diritti Umani (LDH). Le elezioni che si terranno il 15 ottobre prossimo.

Alice Mabota, che ha presentato la sua candidatura con la Coligação Aliança Democrática (Coalizione Alleanza Democratica), è un’attivista molto famosa per la promozione dei diritti umani, alla guida per oltre vent’anni di associazioni e organismi umanitari.

Alle prossime elezioni - informa il sito Faro di Roma - concorrono altri cinque candidati: l’attuale Presidente della Repubblica, Filipe Nyusi, per il Fronte di Liberazione del Mozambico (FRELIMO), partito al potere dal 1974; il leader della Resistenza Nazionale Mozambicana (RENAMO), principale partito dell’opposizione, Ossufo Momade; il leader del Movimento Democratico del Mozambico (MDM), terzo partito del paese, Daviz Simango; e Hélder Mendonça, con il nuovo partito extraparlamentare PODEMOS.

