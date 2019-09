Arriva Edi, prima assistente virtuale per le donne con il cancro al seno

Una volontaria virtuale in aiuto delle donne che cercano informazione online sul cancro al seno. Si chiama Edi ed è la prima assistente digitale sviluppata per fornire risposte autorevoli, 24 ore su 24, alle domande più frequenti su questo tumore. A lanciarla è Europa Donna Italia. Edi è un chatbot, ovvero un'assistente digitale che risponde alle domande più frequenti delle pazienti e dei loro familiari su una vasta serie di ambiti: dalla diagnosi alle terapie, dalla riabilitazione agli effetti collaterali delle cure, passando per la localizzazione del centro di senologia e dell'associazione di sostegno più vicini a casa.



In Italia una donna su 8 si ammala di tumore al seno nel corso della propria vita, ricorda Europa Donna. Tuttavia poche sanno cosa fare quando scoprono un'anomalia sospetta; la prima reazione istintiva consiste spesso in una ricerca autonoma delle risposte ai propri timori sul web. Ma la ricerca delle informazioni in rete a volte può risultare frustrante o persino fuorviante.

