Ruth Dureghello riconfermata alla guida della Comunità Ebraica, ha vinto le elezioni

Con il 48% dei voti Ruth Dureghello ha vinto le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità Ebraica di Roma e viene riconfermata presidente. A guida della lista “Per Israele” Dureghello è riuscita a ottenere il premio di maggioranza fissato al 45%. «E’ una grande soddisfazione, il riconoscimento del risultato di questi ultimi quattro anni. Sono felice per la fiducia che gli elettori hanno rinnovato a me e alla mia squadra. Continueremo a rappresentare la Comunità ebraica più antica d’Europa con orgoglio e impegno. Come promesso in campagna elettorale ci occuperemo delle fasce più deboli e dell’educazione ebraica. Vogliamo continuare ad essere con i nostri valori un punto di riferimento per questa città e per questo Paese».

La Comunità Ebraica di Roma è in assoluto una delle più antiche: gli ebrei sono presenti a Roma da più di 2000 anni, e la loro storia si è sempre incrociata, nel bene e nel male, con i destini della Capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA