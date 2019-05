Dal web la solidarietà alla consigliera Conticelli, c'è chi la aveva minacciata di stupro con le figlie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua sul web l'ondata di solidarietà per la consigliera regionale, Nadia Conticelli. Era stata colpita dall’ennesimo attacco sessista per aver “osato” attaccare con un post Matteo Salvini sul caso Diciotti. L’altra sera in un servizio andato in onda su La 7, a Piazza Pulita, sono stati intervistati alcuni “leoni da tastiera” che avevano ripetutamente insultato la consigliera sino ad augurare lo stupro, a lei e alle sue figlie. Non è la prima volta che si manifestano casi del genere.La solidarietà a Conticelli (Pd) è stata trasversale. «Condanniamo fortemente l’atteggiamento vile, intollerabile e maschilista degli intervistati». Ancora una volta sono i modelli e i linguaggi aggressivi, irrispettosi, sessisti che fanno parte di una deriva culturale che vede le donne oggetto di attacchi continui. Di fronte a questa deriva, purtroppo, c'è ancora chi minimizza il problema mentre a vari livelli politici non sempre vengono prese misure adeguate. Prima di Nadia Conticelli, aveva fatto scalpore il caso di Laura Boldrini, anche lei minacciata di stupro sulla rete per le sue posizioni sui migranti.mindthegap@ilmessaggero.it