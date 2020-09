Fondazione Roma, al via Progetto donna per sostenere le vittime di violenza

Al via il progetto di assistenza alle donne vittime di violenza. Vuol essere un aiuto concreto, servizi e aiuti concreti e viene dalla Fondazione Roma con l'iniziativa «Fondazione Roma-Progetto Donna» che intende offrire a titolo gratuito a tutte le donne vittime di violenza residenti, domiciliate o che dimorino abitualmente a Roma e provincia, un pacchetto di servizi, di tutele e di benefici, con l'obiettivo di mettere a disposizione delle vittime e dei loro familiari una tutela personalizzata, attivabile in maniera agile, rapida ed efficace. Il progetto era pronto per essere lanciato fin dal febbraio scorso, ma è stato bloccato a causa della pandemia. «Nella nostra epoca - dichiara il presidente onorario della Fondazione Roma, Emmanuele Francesco Maria Emanuele - in una società che ambisce ad essere progredita, moderna, rispettosa della dignità di ogni persona, ritengo che sia scandalosamente immorale e profondamente aberrante assistere, inerti, a questo dramma della violenza, della sottocultura, della sopraffazione e del possesso dell'uomo sulla donna.



Proprio per non rimanere a guardare la Fondazione Roma con questa iniziativa intende, ancora una volta, mettersi a disposizione delle esigenze del territorio, e rispondere in modo originale e concreto ad un'emergenza assoluta e drammatica, che umilia e scuote le nostre coscienze».

Il Presidente della Fondazione Roma, Franco Parasassi, esprime la propria soddisfazione per il lavoro fatto nella predisposizione del progetto, ®teso a cercare di confezionare - dichiara - un pacchetto di servizi damettere a disposizione di chi, dopo aver fatto espressa denuncia all'Autorità Giudiziaria, intende ricevere un sostegno rapido, personalizzato e completo per sé ed i propri figli

.



Il servizio è attivo da oggi, lunedì 28 settembre, e raggiungibile attraverso un numero di telefono e un indirizzo email dedicati (06/697645406 - progettodonna@fondazioneroma.it). La Fondazione Roma, pur non configurandosi come un Centro antiviolenza, assicurerà alle donne che si rivolgeranno al servizio, un intervento a misura della persona, predisposto da un’équipe di professionisti che accompagnerà la donna e i suoi figli nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, nel recupero dell’autonomia e nel reinserimento sociale. L'intervento personalizzato potrà prevedere, a titolo esemplificativo: sostegno psicologico, consulenza legale, servizi di medicina specialistica e mediazione culturale per le donne straniere. Laddove nelle circostanze più gravi fosse ritenuto necessario, la Fondazione si adopererà per individuare una comunità di alloggio residenziale, ove ospitare la donna e i suoi figli. L’accesso al progetto sarà garantito a tutte le donne italiane e straniere (in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia qualora extracomunitarie) residenti, domiciliate o che dimorino abitualmente a Roma e provincia, e che abbiano presentato denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso contrario, la Fondazione si farà comunque carico di indicare alla donna il più vicino Centro antiviolenza e di illustrarle i percorsi e i servizi cui potrebbe avere accesso qualora decidesse di sporgere denuncia, allo scopo di contribuire in tal modo a far emergere il dramma della violenza sommersa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA