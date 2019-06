Lutto a Telefono Rosa, manca improvvisamente la vice presidente Paola Lattes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto nella storica associazione di Telefono Rosa. E' venuta improvvisamente a mancare la vice presidente, Paola Lattes, una colonna portante dell'organismo che da anni si occupa e segue le violenze di genere. La camera ardente è stata allestita all'ospedale Santo Spirito mentre i funerali si terranno domani, 4 giugno, nella chiesa di santa Croce al Flaminio, in via Guido Reni.Paola Lattes ha iniziato negli anni Novanta a rispondere al telefono come volontaria, successivamente ha seguito le persone che si rivolgevano direttamente alle strutture del Telefono Rosa per essere sostenute. Si è occupata tanto dei casi di violenza domestica caratterizzati da ripetuti abusi fisici e sessuali, senza tralasciare quel tipo di abuso che sicuramente fa meno notizia, ma è ugualmente subdolo, l'abuso psicologico che lascia ugualmente profonde ferite nella psiche di chi lo subisce.L’insidia maggiore è che la vittima stessa, come spesso accade, non riconosca – inconsapevolmente o meno – le vessazioni del partner. A livello legale non mancano, in teoria, gli strumenti per difendersi, ma alcune lacune normative e le molteplici sfaccettature di questa tipologia di sopruso possono ostacolare un intervento efficace.